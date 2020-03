Silvestroni: Zingaretti deve convocare tavolo sindaci Asl Rm6

Roma – “Il mio pieno sostegno ai sindaci di Nettuno e Anzio. In questi ultimi due giorni chiusi 3 reparti negli ospedali di Anzio-Nettuno e a Velletri. Non ho nemici da attaccare e non voglio polemizzare con nessuno, ma Zingaretti, che come dichiarato da vertici del Pd, sara’ nelle prossime giornate pienamente in azione, deve convocare immediatamente, con gli strumenti piu’ idonei, i sindaci della Asl RM 6 e fare con loro chiarezza e un serio piano di azione emergenziale e di ristrutturazione della sanita’ Pubblica”. Cosi’ in un comunicato il deputato di Fratelli d’Italia Marco Silvestroni.