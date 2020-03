Silvestroni: Zingaretti non deve chiudere Assemblea Regionale

Roma – “Questo e’ il momento dell’unita’, non ci sono colori ma un unico nemico da sconfiggere. Quando pero’ ci sono cose da stigmatizzare, purtroppo non si puo’ tacere. Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti chiude l’assemblea regionale ma noi pensiamo debba rimanere aperta. I medici e gli infermieri che lottano in prima linea sono ancora in attesa delle mascherine, i medici di famiglia le comprano da soli. Zingaretti pensi di piu’ ai cittadini della regione Lazio.” Cosi il deputato di Fratelli d’Italia Marco Silvestroni.