Simeone: Alessandri deve attivare cabina regia per salvaguardare coste

Roma -“Nel corso dell’audizione odierna in commissione Tutela del Territorio i sindaci pontini e le associazioni di categoria hanno fornito un quadro dettagliato del problema dell’erosione, evidenziando tutta la drammaticita’ della situazione. Il lido di Latina e’ alle prese con i danni provocati dalle mareggiate ed una spiaggia che in alcuni tratti sembra addirittura non esistere piu'”. Cosi’ in una nota Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio.

“Come pure altrettanto difficile e’ lo scenario che si registra a Marina di Minturno, dove il litorale continua a sparire, divorato dalla furia del mare- spiega Simeone- Abbiamo ascoltato il grido di dolore lanciato da amministratori ed operatori di un settore, il turismo balneare, che contribuisce in modo rilevante sul Pil regionale. Un settore su cui abbiamo il dovere di investire per garantire lo sviluppo, favorire l’occupazione e la crescita dei territori. Le imprese del litorale oggi sono di fatto in balia delle onde”. “Dal 2013 la Regione Lazio ha fatto ben poco sul tema dell’erosione e della salvaguardia delle coste. C’e’ bisogno infatti di un intervento strutturale per combattere l’inquietante fenomeno- continua Simeone- La posta in palio e’ alta. C’e’ in ballo la sopravvivenza di centinaia di imprese balneari, soprattutto di piccole e medie dimensioni, che operano sui nostri lidi”.

“Nel mio intervento- conclude Simeone- ho chiesto all’assessore Alessandri, pur riconoscendogli un certo dinamismo, di recuperare l’inattivita’ del governo regionale durante la prima consiliatura, creando una cabina di regia volta a coordinare le azioni finalizzate a ridurre il rischio di erosione e a garantire in tempi stretti la difesa e la ricostruzione di tutto il litorale”.