Simeone: Consulta Regionale Salute Mentale merita rispetto

Roma – “Con grande rammarico ho preso atto dello sfogo della dottoressa Daniela Pezzi, presidente della Consulta regionale per la Salute mentale nella recente audizione in commissione Sanita’. Al tal riguardo ho inviato una nota ai vertici dell’amministrazione regionale ponendo l’accento sul necessario rispetto che occorre avere nei confronti di interlocutori importanti nell’ambito sociosanitario. L’attivita’ della Consulta, come prevede il suo Statuto, dovrebbe servire da tramite sostanziale collante tra il delicato mondo della malattia mentale e l’Assessorato alla Sanita’.”

“La Consulta regionale per la Salute mentale in collaborazione con l’assessorato regionale alla Sanita’ e’ chiamata a promuovere la partecipazione attiva delle persone con sofferenza mentale alla vita della collettivita’ ed il riconoscimento dei loro diritti, formulando proposte per la realizzazione di interventi in favore loro favore”. Lo dichiara, in una nota, Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanita’, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare.

“Appare quindi evidente che si e’ in presenza di un organismo meritevole della massima considerazione e che quindi andrebbe interpellato soprattutto quando si assumono decisioni in un settore particolarmente delicato come quello della Salute mentale. Spero dunque- continua Simeone- che si possa avviare un confronto piu’ aperto e costruttivo fra l’amministrazione e le sue strutture con la Consulta regionale per la Salute mentale, finalizzato a rendere piu’ semplice il percorso volto alla risoluzione delle problematiche rilevanti, sottolineate in maniera dettagliata nell’ultima seduta della commissione Sanita’. Con l’auspicio che queste possano trovare risposte adeguate, e faccio riferimento in particolare all’applicazione della sentenza del Consiglio di Stato in materia di compartecipazione alla spesa per le strutture residenziali psichiatriche socio riabilitative, nonche’ agli eventuali ritardi- conclude- nel pagamento delle rette e all’insufficienza di personale anche in questo ambito”.