Simeone: D’Amato d’accordo con Centrodestra su aumento test

Roma – “Apprendo con soddisfazione che l’assessore D’Amato in base alle ultime dichiarazioni ha finalmente convenuto con la linea dell’opposizione di centrodestra sulla necessita’ di incrementare i test diagnostici per fronteggiare la diffusione del coronavirus sul territorio. Sottolineo ancora l’importanza del documento presentato dal centrodestra con la richiesta di potenziamento degli screening contenuta, a partire dai tamponi da effettuarsi sulle persone entrate in contatto con i positivi e sulle categorie a rischio.”

“Bisogna ampliare la capacita’ di eseguire diagnosi attendibili per individuare nella maniera piu’ rapida i soggetti positivi. Solo con la crescita numerica dei test sara’ possibile effettuare e rendere piu’ veloce l’indagine epidemiologica volta ad individuare tutti i contatti. L’auspicio e’ che possano essere eseguiti piu’ tamponi a tutti gli operatori sanitari, ai familiari dei contagiati e alle persone entrate in contatto con gli infetti.”

“Proprio per domani 2 aprile, alle ore 17, e’ stata convocata la commissione Sanita’ in modalita’ telematica con l’audizione dell’assessore D’Amato sui temi dei tamponi e della sorveglianza attiva. Ci sara’ modo di approfondire alcuni focus specifici tra i quali: l’immediata diagnosi e il censimento dei soggetti a rischio, chi ha avuto contatti con i contagiati e le categorie a contatto con la popolazione; l’esecuzione di test rapidi con garanzia sul rischio di falsi negativi; lo stato degli approvvigionamenti, della relativa distribuzione e degli strumenti di verifica per le consegne dei dispositivi di protezione individuale; eventuale affidamento ai vari direttori delle Asl delle responsabilita’ sulla verifica dell’effettiva distribuzione dei DPI”. Lo dichiara in una nota Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanita’, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare.