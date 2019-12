Simeone: Decreto Regione per Palazzo Baleani è ottima cosa

Roma – “Quella odierna e’ stata una giornata importante per palazzo Baleani. Esprimo grande soddisfazione in merito al Decreto del Commissario ad acta firmato oggi, che ha istituito il Centro avanzato per la tutela della salute della donna a Roma proprio presso Palazzo Baleani. Il Centro assume il ruolo di riferimento regionale, operando in stretta collaborazione con le Asl, per la tutela della salute della donna ed ha funzioni di diagnosi e presa in carico delle donne con sospetta patologia tumorale, con particolare riferimento a quella della mammella e dell’apparato riproduttivo in collegamento con i Disease Management Team dell’Istituto Tumori Regina Elena di Roma.”

“Il rilancio di questa struttura e’ una notizia bellissima per tutta la sanita’ romana. Siamo lieti che il lavoro sinergico svolto presso la commissione Sanita’, supportato anche da una serie di incontri a livello informale abbia contribuito al risultato auspicato. Il servizio dunque non chiudera’, ma anzi viene ulteriormente rafforzato.”

“Quello di Palazzo Baleani e’ un vero e proprio fiore all’occhiello della sanita’ pubblica della nostra regione meritevole di essere tutelato, come vanno difesi gli sforzi di professionisti che vi lavorano quotidianamente con dedizione e sacrificio”. Lo dichiara in una nota Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanita’, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare.