Simeone: finalmente facciamo ordine, Tuc è solo primo passo

Roma – “Considero un primo passo importante il Testo Unico del Commercio atteso da circa vent’anni. Adesso finalmente viene dato ordine ad un settore che necessita di regole chiare e certe. Questo testo pur essendo utile purtroppo non e’ risolutivo. Il comparto commercio e’ quello che sta pagando il conto piu’ salato, in termini di occupazione, di sopravvivenza, di reddito annuale che diminuisce sempre di piu’. Il Testo Unico deve rappresentare il punto di partenza. Abbiamo ordinato tutta la materia, adesso pero’ dobbiamo sostenere l’intero comparto. Lo scenario attuale e’ sotto gli occhi di tutti. Oggi abbiamo citta’ spesso svuotate e in crisi e le difficolta’ delle piccole imprese commerciali si toccano con mano”. Lo dichiara in una nota Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanita’, Politiche sociali, Integrazione sociosanitaria e Welfare. A tal riguardo, prosegue Simeone, “sostengo da tempo l’urgenza di potenziare il Suap dei Comuni, ovvero il centro focale a cui fa riferimento tutta l’attivita’ produttiva. E’ lo strumento che riesce ad accompagnare l’imprenditore nella sua direzione, a velocizzare la sua attivita’. Sul Suap questa Regione deve quindi scommettere e investire ancora di piu’. Occorre quindi rilanciare politiche che favoriscano incentivi economici destinati ad attivita’ artigianali, botteghe d’arte, filiera corta, enogastronomia e prodotti tipici ed altre tipologie di commercio. Il Testo Unico del Commercio, lo ripeto, e’ solamente il punto di partenza. Sara’ nostra intenzione verificare nel corso delle prossime settimane quando affronteremo la sessione di bilancio, quale scommessa intenda portare avanti la Regione su questo comparto, che necessita’ di risorse finanziarie fondamentali per un rilancio effettivo, atteso da migliaia di piccole e medie imprese del Lazio”.