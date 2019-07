Simeone: Forze Ordine devono avere più mezzi

Roma – “Mi stringo intorno alla famiglia di Mario Cerciello Rega, il carabiniere ucciso questa notte a Roma mentre era in servizio. Provo un immenso dolore per la perdita del Vice Brigadiere barbaramente ucciso nell’esercizio delle sue funzioni. Si tratta di un altro sconcertante episodio di violenza nei confronti di un ufficiale in divisa. Le aggressioni verso le Forza dell’Ordine testimoniano la necessita’ di maggiori risorse, sia economiche, sia in termini di personale. I nostri territori devono essere sicuri per i cittadini come per chi e’ preposto a garantire l’ordine pubblico. Lo Stato ha il dovere di tutelare i propri fedeli servitori. Ritengo quindi prioritario il potenziamento della politica della sicurezza. Occorrono piu’ mezzi alle forze dell’ordine, oltre ad un piano piu’ organico per sradicare dalle nostre citta’ le sacche di irregolari che alimentano la rete della malavita”. Cosi’ in un comunicato Giuseppe Simeone, consigliere di Forza Italia alla Regione Lazio e presidente della commissione Sanita’, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare.