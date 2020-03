Simeone: grazie a 4 poli nel Lazio aumenta dotazione posti letto

Roma – “Aumenta la dotazione di letti nella nostra regione per contenere l’emergenza da Covid-19. Nel corso della videoconferenza dei capigruppo consiliari abbiamo potuto constatare che vi e’ in corso un progressivo aumento dei posti dedicati alla terapia intensiva. Oltre al raddoppio del numero di letti dello Spallanzani, gia’ a partire da oggi e’ entrato in servizio i l ‘Columbus Covid 2 Hospital’, l’ospedale realizzato a tempo di record dalla Fondazione Policlinico Gemelli, che dovra’ assistere i pazienti affetti o i casi sospetti.”

“Ben 260 i posti messi a disposizione nella struttura: di questi 60 sono destinati alla terapia intensiva, il resto saranno utilizzati per l’isolamento protetto dei pazienti. Ma le novita’ non finiscono qui perche’ avremo altri due importanti strutture per l’emergenza. Innanzitutto il Policlinico Tor Vergata, dove e’ in atto una riorganizzazione interna che portera’ al trasferimento della Medicina al San Giovanni Addolorata e al San Camillo, verra’ dotato di 80 posti letto dedicati esclusivamente ai pazienti affetti da Covid-19, di cui 15 per la terapia intensiva.”

“Cosi’ come avremo un quarto importante centro di riferimento per l’emergenza. Stiamo parlando dell’istituto clinico Casalpalocco, gruppo Villa Maria, che assumera’ il ruolo di Spoke dell’istituto Spallanzani. In tale struttura sono utilizzabili ben 92 posti letto, fra cui 12 garantiti alla terapia intensiva. Si tratta nel complesso di un rafforzamento imponente della disponibilita’ di letti per la terapia intensiva nella nostra regione, attorno ai 100 posti letto. Una cifra che dovrebbe rassicurarci anche davanti ad uno scenario piu’ complesso di quello attuale.”

“A tal proposito la diminuzione dei casi positivi riscontrata nella giornata di ieri rappresenta un dato incoraggiante. Vedremo gia’ nella giornata odierna se il trend si dovesse confermare , pur sapendo che il picco dei contagi deve ancora manifestarsi nella regione”. Lo dichiara in una nota Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanita’, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare.

“Sul fronte dei dispositivi di protezione individuali- aggiunge Simeone- ci e’ stato comunicato che sono state distribuite circa 600 mila mascherine chirurgiche. Mi sento il dovere di confortare gli operatori della mia provincia dal momento che 6 mila di questi dispositivi sono stati inviati oggi all’Asl di Latina e ogni giorno ne verranno consegnati nella medesima quantita’.”

“Tra il 17 ed il 19 marzo si procedera’ invece alla distribuzione delle mascherine ffp2 ed ffp3. Questo tipo di intervento, comprensivo della sottoscrizione dei relativi contratti di acquisto, comporta un impegno di spesa della Regione Lazio per complessivi 40 milioni di euro. Nell’ambito della videoconferenza abbiamo avuto di confrontarci anche sull’ipotesi legata alla riapertura dell’ospedale Forlanini. Il vicepresidente Leodori ha fatto intendere che questa strada non sarebbe percorribile in tempi brevi, dal momento che occorrerebbero dei mesi e probabilmente si andrebbe anche oltre il 2020.”

“Ad ogni modo e’ stato chiesto l’avvio di uno studio di prefattibilita’ sulla riconversione della struttura romana, con annessa richiesta di un parere pro veritate per capire i tempi dell’operazione. E’ stato quindi affrontato il tema del potenziamento degli screening mantenendo uno stretto contatto con il Ministero della Salute.”

“Si e’ convenuto sulla necessita’ di accelerare i tempi per le diagnosi ed eseguire un piu’ alto numero di tamponi, nella speranza che vengano introdotti il piu’ presto possibile dei test innovativi per l’identificazione sempre piu’ rapida del Covid-19. Non e’ stato infine trascurato l’aspetto economico di questa emergenza. Infatti per mercoledi’ 18 marzo e’ stato convocato un tavolo con gli assessori Orneli, Di Berardino e Troncarelli, proprio per approfondire al meglio il possibile impatto socio-economico del Coronavirus sul territorio regionale, con le eventuali misure straordinarie da assumere per sostenere imprese e cittadini”.