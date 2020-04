Simeone: nuovo indirizzo mail per segnalare problemi

Roma – “Cambia l’indirizzo mail attivato dalla Regione Lazio per segnalare eventuali problemi legati alla distribuzione dei dispositivi di protezione individuali. Il nuovo indirizzo di posta elettronica e’ il seguente: dpi@regione.lazio.it. Attraverso questa mail qualsiasi operatore sanitario, dai medici ospedalieri ai medici di medicina generale, passando per pediatri e infermieri, puo’ comunicare possibili disfunzioni nella consegna degli strumenti di protezione. Si tratta di un’iniziativa fondamentale per il controllo sullo stato degli approvvigionamenti e soprattutto per attivare le opportune verifiche sull’effettiva consegna dei Dpi presso le strutture sanitarie delle varie Asl territoriali del Lazio”. Lo dichiara in una nota Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanita’, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare.