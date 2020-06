Simeone: liste d’attesa, rischio caos con estate

Roma – “Sulle liste d’attesa serve un cambio di passo immediato. Condivido le preoccupazioni espresse in queste ore dal presidente dell’Ordine dei Medici di Roma, Antonio Magi, sulla necessita’ di recuperare al piu’ presto centinaia di migliaia di prestazioni specialistiche in tutto il Lazio incrementando in modo consistente l’offerta.”

“Il blocco delle attivita’ ordinarie per quasi tre mesi ha creato una massa di arretrato che richiede una rimodulazione dei servizi. Lo stiamo dicendo con forza da diverse settimane, serve un vero e proprio piano di ‘aggressione’ delle liste d’attesa. E’ logico che occorre attendere ancora qualche giorno per avere un quadro completo della situazione. Dopo questa fase di monitoraggio chiederemo all’assessore D’Amato di tornare in commissione Sanita’ per sapere come l’amministrazione regionale intende intervenire su questa problematica che investe una platea smisurata di utenti.”

“Vogliamo conoscere i reali programmi dell’amministrazione Zingaretti sulle misure da prendere per ridurre i tempi di attesa per le prestazioni. Comprendo che si tratta di una sfida impegnativa. Anche per via di un’emergenza Covid ancora in corso, perche’ sara’ necessario garantire nelle strutture sanitarie sia la sicurezza che il distanziamento. Per ogni esame e visita s’impieghera’ piu’ tempo dal momento che gli ambienti e le apparecchiature, tra un paziente e l’altro, dovranno essere sanificati. E questo significhera’ probabilmente creare percorsi dedicati, avere orari flessibili per consentire l’accesso alle strutture e tutta una serie di accorgimenti indispensabili.”

“Ecco perche’ occorre un programma dettagliato d’intervento ed un piano organico e ben strutturato. La situazione gia’ difficile tre mesi fa, ora e’ diventata insostenibile. In questi anni sono stati troppi e poco efficaci i piani ad hoc, ma la montagna ha sempre prodotto il topolino dal momento che nonostante l’enfasi attribuita ad ogni intervento i risultati sono puntualmente venuti a mancare. Chiediamo all’amministrazione Zingaretti un’inversione di rotta perentoria per non ritrovarci in piena estate con il caos piu’ totale sulle liste d’attesa”. Cosi’ in un comunicato Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanita’, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare.