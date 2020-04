Simeone: nasce associazione filiera florovivaistica Lazio, confronto con Regione

Roma – “Questa mattina su iniziativa del mio amico Antonio Miele, che ringrazio, dirigente del gruppo Poron, azienda leader del settore dell’imballaggi e articoli per l’edilizia in polistirolo, mi sono incontrato con Remo Di Meo, presidente dell’associazione filiera florovivaistica del Lazio e con il suo vice Luca Altieri. Entrambi, peraltro gia’ ascoltati dall’europarlamentare di Fi Salvatore De Meo, mi hanno segnalato le diverse problematiche che investono il settore.”

“Si tratta di aziende florovivaistiche, rientranti nel settore agricolo ma mai classificati come attivita’ specifica. Anche per questo motivo non si e’ mai riusciti ad individuare il numero e l’esatta dimensione della categoria. Proprio per soddisfare al meglio gli interessi specifici che loro rappresentano ,queste aziende si sono messe insieme creando l’associazione filiera florovivaistica del Lazio. Attraverso questa sigla potranno certamente interloquire al meglio con le istituzioni regionali e rappresentare nel migliore dei modi i loro interessi particolari.”

“L’associazione in questione in virtu’ della specificita’ di cui e’ portatrice ha peraltro chiesto lo slittamento dei termini della domanda di partecipazione al bando regionale di 5 milioni di euro per contributi a fondo perduto. Mi sono fatto portavoce di questa istanza nella conferenza dei capigruppo appena terminata ed ho avuto rassicurazioni dal vicepresidente della giunta Daniele Leodori che il termine di presentazione delle domande del bando in questione verra’ spostato all’11 maggio.”

“Attraverso il bando regionale si potra’ realizzare un primo censimento su queste aziende ed io ho proposto loro di presentare una formale richiesta di audizione in commissione Agricoltura della Regione Lazio, anche per rappresentare a livello istituzionale la loro particolarita’ e chiedere di tener conto della specificita’ del settore in caso di indizione di ulteriori bandi”. Lo dichiara in una nota Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanita’, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare.