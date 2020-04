Simeone: non arriviamo al 4 maggio con 3mila tamponi al giorno

Roma – “Nella conferenza dei capigruppo abbiamo condiviso una scarsa collaborazione e condivisione da parte della Regione sul tema dei tamponi. Siamo a 3mila tamponi al giorno, di questo passo non arriveremo mai al 4 maggio o ci arriveremo con il forte timore di avere insieme a noi persone – penso agli asintomatici – che possono mettere in discussione tutto il sacrificio fatto fin qui. Su questo vogliamo confrontarci con lei per condividere un percorso da fare”. Lo ha detto il presidente della commissione regionale Sanita’ e capogruppo di Forza Italia alla Pisana, Giuseppe Simeone, all’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, nel corso di una seduta della commissione. “Vogliamo capire bene il percorso che la Regione vuole fare su questa materia e condividerne uno, senno’ lei va da una parte e noi dall’altra- ha aggiunto- Invece vogliamo fare questo lavoro di collaborazione con lei da protagonisti perche’ vogliamo capire il futuro dei nostri cittadini”.