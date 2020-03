Simeone: ok gestione pazienti acuti, ora mascherine necessarie

Roma – “Apprezzo lo sforzo compiuto volto a potenziare le strutture romane in termini di posti letto al fine di fronteggiare al meglio l’emergenza Coronavirus. Oltre alla centralita’ dell’istituto Spallanzani, nostra punta di diamante, considero importante che dal 16 marzo saranno pronti 21 posti di terapia intensiva e 28 posti di ricovero per la nuova struttura ‘Covid-19 Hospital 2′ alla Columbus. Altrettanto utile e’ il sostegno del Policlinico Tor Vergata, dove da giovedi’ ci saranno 8 posti letto in piu’ dedicati, come pure del San Camillo, ospedale nel quale venerdi’ aprira’ il reparto di sorveglianza.”

“Abbiamo avuto rassicurazioni sulla disponibilita’ di 400 letti di terapia sub-intensiva, in aggiunta ai 675 complessivi per quella intensiva. Riconosciamo quindi l’attivazione di una task-force rilevante per affrontare anche un eventuale picco di contagi. Tuttavia non possiamo non rilevare che se per la gestione dei pazienti acuti e’ in corso un indubbio potenziamento delle strutture della Capitale, restano irrisolti i nodi legati ai presidi periferici.”

“A partire dall’aumento di risorse umane, dal momento che tanti medici ed infermieri, gia’ sotto organico, sono sottoposti ad un tour de force massacrante. Ancor piu’ urgente il reperimento dei dispositivi di protezione individuale, in primis le mascherine, praticamente introvabili anche nei presidi ospedalieri della provincia. Un problema che tocca sia il personale sanitario sia l’utenza piu’ fragile, anziani su tutti. Non vanno infine dimenticate le criticita’ legate al territorio.”

“Mi riferisco in particolare all’assistenza per anziani e i disabili, dove si registrano ulteriori difficolta’ nell’accesso ai servizi. In tal senso credo che occorra dare un supporto maggiore alle reti di solidarieta’ per aumentare la coesione delle comunita’ locali, potenziando e non sguarnendo i servizi di prossimita’”. Lo dichiara in una nota Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanita’, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare.