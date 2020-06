Simeone: ok in commissione Pisana a azienda Lazio.o, ora in Aula

Roma – “Questo pomeriggio in commissione Sanita’ abbiamo approvato il testo della PL 115/2019 sull’Azienda Lazio.0 che ora passera’ al vaglio dell’aula. Intendo ringraziare tutti i componenti della commissione per il lavoro svolto durante questo lungo anno. Abbiamo convocato 9 audizioni in cui sono stati ascoltati i direttori generali delle Asl e delle aziende ospedaliere, le organizzazioni sindacali, oltre al direttore generale dell’Azienda 0 della Regione Veneto; ben 15 le sedute complessive che si sono svolte su questo tema. Per questo testo che si compone di 12 articoli sono stati presentati da diversi consiglieri 1154 emendamenti.”

“Ora ci sara’ il passaggio in Consiglio per il completamento dell’iter. Azienda Lazio.0 non sara’ un ente di programmazione, bensi’ un ‘service’ che prestera’ aiuto per velocizzare l’attuazione di una serie di servizi. Si tratta di un nuovo soggetto che dovra’ rendere piu’ spediti i passaggi burocratici fra Regione e aziende sanitarie e contribuire allo snellimento delle procedure. La nuova azienda avra’ un ruolo di grande rilievo in qualita’ di facilitatore delle funzioni di capogruppo/holding della Regione verso le aziende e le organizzazioni sanitarie di diritto pubblico.”

“Di fatto diventera’ uno strumento di supporto per le Asl e le aziende ospedaliere del Lazio. Sara’ una struttura leggera e avra’ la funzione di svolgere in modo centralizzato le procedure assunzionali per figure professionali comuni, fermo restando in capo alle aziende del servizio sanitario regionale la rilevazione dei fabbisogni e la gestione delle risorse umane”. Cosi’ in un comunicato Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanita’, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare.