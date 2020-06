Simeone: più specialisti e più assistenza territoriale Regione Lazio

Roma – “Condivido la necessita’ rimarcata in questi giorni di procedere ad un aumento dei contratti di specializzazione nella sanita’ della nostra regione. Vi e’ da troppo tempo una carenza grave di alcune figure mediche importanti. Pensiamo in particolare agli anestesisti, ai ginecologi, ai pediatri, ai cardiologi, per non parlare di ortopedici, geriatri, medici di medicina d’urgenza. La mancanza di specialisti non da oggi sta determinando in molti ospedali seri problemi di funzionamento. Cio’ vale nella metropoli come pure in provincia.”

“E’ vero che la grave carenza di medici ha costretto il Governo a indire bandi per reclutare, in via eccezionale e in una situazione emergenziale, centinaia di camici bianchi. Adesso pero’ occorre rendere piu’ strutturale questo reclutamento. Urge quindi incrementare il numero di specialisti in tutte le strutture sanitarie anche nella regione Lazio. Un aumento che deve riguardare gli ospedali ma anche il territorio. Da tempo mi batto per il miglioramento dell’assistenza territoriale al fine di rafforzare le Cure Primarie.”

“Potenziare i servizi territoriali significa privilegiare i percorsi di prevenzione, favorendo l’integrazione tra i professionisti impegnati sul territorio cosi’ come in tutta evidenza e’ emerso nella esperienza legata al Covid. Considero prioritario rendere l’assistenza territoriale all’altezza delle sfide del futuro, a partire dalla gestione di una possibile nuova ondata pandemica gia’ nei prossimi mesi. Attualmente nel Lazio abbiamo una rete territoriale spesso insufficiente, scarsamente capillare e sottodimensionata laddove esiste. Basta guardare ai distretti operanti, alle prese con la carenza cronica di personale.”

“Ugualmente le Case della Salute, molte delle quali sono sottoutilizzate. Io ritengo che si debba passare da un modello sanitario incentrato sull’ospedale ad uno piu’ orientato al territorio ed ai bisogni degli utenti. Per questo intendo richiamare l’attenzione dell’amministrazione regionale sull’urgenza di completare i servizi territoriali e aumentare la dotazione organica di specialisti. Assistenza, diritto alla cura e copertura dei servizi non possono essere considerati optional, i cittadini hanno bisogno di certezze e di soluzioni concrete. Oggi piu’ di ieri”. Cosi’ in un comunicato Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanita’, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare.