Simeone: possiamo stare tranquilli, Regione Lazio sempre sul pezzo

Roma – “Sono soddisfatto perche’ abbiamo compreso che la Regione sta sul pezzo e possiamo essere tranquilli su tutte le cose da fare. Per fortuna ancora non siamo sede del cosiddetto focolaio, ma nel caso dovesse succedere la Regione c’e'”. Cosi’ il presidente della commissione regionale Sanita’, Giuseppe Simeone, dopo l’audizione dell’assessore regionale, Alessio D’Amato. “Condivido la scelta di centralizzare sullo Spallanzani, perche’ e’ un eccellenza sulle infezioni ma soprattutto per avere un protocollo unico in modo che tutto afferisca li’, fino a quando la struttura puo’ contenere, e poi si possono trovare soluzioni ulteriori- ha aggiunto Simeone- La scelta dello Spallanzani rappresenta sicurezza e da’ garanzie a tutti”.