Simeone: punto di partenza fondi Lazio per persone fragili

Roma – “Si e’ svolta nella giornata di oggi una nuova seduta della commissione Sanita’, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare. L’assessore Alessandra Troncarelli ha illustrato la delibera di giunta regionale che stanzia 19 milioni di euro per i Comuni del Lazio, di questi 7 milioni per Roma Capitale e 12 per gli altri territori. Si tratta semplicemente di una base di partenza e di una prima risposta per alleviare le difficolta’ delle fasce piu’ vulnerabili, assicurando i beni di prima necessita’ (alimentari e medicine) alle persone con gravi problemi di sopravvivenza sul piano economico.”

“Occorre aiutare da subito chi ha estremo bisogno e con queste misure si punta a coprire le esigenze piu’ immediate. Ovviamente ci attiveremo per garantire, gia’ nelle prossime settimane, ulteriori risorse per sostenere le famiglie e tutte quelle persone che con la crisi economica aggravata dall’emergenza coronavirus non hanno mezzi per far fronte ai bisogni primari. Queste somme erogate dalla Regione Lazio si aggiungono di fatto a quelle stanziate anche dal governo.”

“Nello specifico i Comuni della provincia di Latina potranno dunque contare su circa 6,6 milioni di euro complessivi fra fondi regionali e nazionali. Lo ripeto a scanso di equivoci, si tratta di un punto di partenza e non di arrivo”. Cosi’ in un comunicato Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanita’, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare.