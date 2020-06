Simeone: situazione Covid sotto controllo a Latina

Roma – “Nel tracciare un primo bilancio di questi mesi caratterizzati dall’emergenza Covid ho ritenuto doveroso inoltrare una nota di apprezzamento al direttore generale dell’Asl di Latina Giorgio Casati per l’operato svolto durante questo difficile periodo. Mi e’ sembrato opportuno inoltre rivolgere un ringraziamento a tutti gli operatori dell’Asl di Latina, medici, infermieri, operatori sociosanitari, amministrativi, per i sacrifici fatti nell’interesse della collettivita’.”

“Il sistema sanitario locale e’ stato in grado di reggere il colpo nonostante l’iniziale forte pressione venutasi a creare nelle strutture ospedaliere in coincidenza con l’aumento esponenziale di pazienti risultati positivi al coronavirus. Prendo atto dell’ultimo dato relativo all’Asl di Latina, dove a fronte di 552 casi complessivi dall’inizio della pandemia, si registrano ben 465 guariti. Ho appreso con soddisfazione della scelta chiara del vertice dell’Asl di Latina di rafforzare tutte le forme di prevenzione necessarie per impedire la diffusione del virus in tutte le strutture sanitarie pontine.”

“Alla luce di questa esperienza, mi auguro che possa iniziare una nuova stagione caratterizzata da una collaborazione ancora piu’ efficace fra rappresentanti istituzionali del territorio e il vertice dell’Asl. A tal proposito ho chiesto al dottor Casati un ulteriore sforzo per affrontare la fase 2 dell’emergenza sanitaria. Considero prioritario rendere operativa una task force per fronteggiare le nuove emergenze riguardanti sia la rete ospedaliera che la medicina territoriale. A partire dalla necessaria riduzione dei tempi di attesa per visite specialistiche ed esami diagnostici”. Cosi’ in un comunicato Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanita’, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare.