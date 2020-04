Simeone: stabilimenti balneari, bene avvio lavori

Roma – “Arrivano buone notizie per titolari degli stabilimenti balneari e coltivatori di orti privati. Dopo le rassicurazioni date nel corso della odierna commissione dei capigruppo consiliari dal presidente Leodori, la Regione Lazio ha emanato due ordinanze: una consente esclusivamente al personale impegnato in attivita’ di manutenzione, vigilanza, pulizia e sanificazione di accedere alle concessioni con finalita’ turistico ricreative su demanio marittimo e lacuale; l’altra autorizza gli spostamenti, all’interno del proprio comune o verso comune limitrofo, per lo svolgimento in forma amatoriale di attivita’ agricole e la conduzione di allevamenti di animali da cortile, sempre esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dai Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19.”

“Si tratta di due provvedimenti che auspicavo fortemente. Come e’ noto, proprio attorno alla meta’ del mese di aprile inizia normalmente la pulizia delle spiagge nonche’ la manutenzione delle strutture balneari. Per questa ragione, in attesa dell’apertura al pubblico, occorre sin da ora permettere ai gestori di completare i lavori in vista di una stagione balneare resa ancor piu’ difficile dalle criticita’ legate all’emergenza sanitaria in corso. Allo stesso modo ritengo giusto venire incontro a tante persone costrette a rimanere a casa nonostante i lavori da effettuare nei propri orti privati, purche’ vengano svolti con modalita’ tali da evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale. Non posso quindi non apprezzare il fatto che il presidente Leodori abbia mantenuto l’impegno della Regione su entrambi i fronti”. Lo dichiara in una nota Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanita’, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare.