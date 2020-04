Simeone: termine accesso trattamenti Pma va prorogato a tutto 2020

Roma – “Chiedo di prolungare per tutto il 2020 il termine per accedere ai trattamenti di Pma e alla prescrizione dei farmaci. Si tratta a mio avviso di un provvedimento necessario ed improcrastinabile, per non lasciar cadere nel vuoto i progetti di genitorialita’ di migliaia di coppie, che temono fortemente di perdere i diritti di accesso alle convenzioni e ai percorsi terapeutici per la Pma. Attraverso una nota ho evidenziato al presidente Zingaretti e all’assessore D’Amato la necessita’ di trovare una soluzione immediata anche per via dell’emergenza sanitaria in corso.”

“La Societa’ Italiana di Riproduzione Umana (Siru), il 17 marzo 2020, ha stilato 10 raccomandazioni per la riproduzione medicalmente assistita in Italia tra cui la sospensione, in via precauzionale e temporanea, da parte dei Centri di Pma, dei nuovi trattamenti, anche in relazione ai limiti di spostamento della popolazione imposti dalle regole governative di contenimento della diffusione del contagio.”

“Lo stesso presidente Siru Guglielmino che ha sostenuto la decisione di attribuire priorita’ assoluta alla sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari, chiede di prorogare per almeno 6 mesi i limiti d’eta’ previsti per le donne dai singoli ordinamenti regionali, tenendo conto di diversi fattori determinati dalla sospensione delle attivita’ di Riproduzione Medicalmente Assistita”. Cosi’ in un comunicato Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanita’, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare.

“Io stesso sto ricevendo continuamente lettere di donne in cura da anni, alcune sulla soglia dell’eta’ massima per beneficiare delle convenzioni, che vedono vanificate le terapie gia’ effettuate, inutilizzati i medicinali gia’ acquistati con notevole sforzo economico e compromessa ogni speranza genitoriale e di vita a causa della necessaria sospensione dei trattamenti volta al contrasto della pandemia. Ho quindi avanzato la proposta ai vertici della Regione Lazio affinche’ si intervenga, con la massima urgenza, anche d’intesa, se necessario, con il ministero della Salute, per prorogare almeno per tutto il 2020 il termine per accedere ai trattamenti di Pma e alla prescrizione dei farmaci, anche se la donna abbia nel frattempo raggiunto i limiti di eta’ previsti dall’ordinamento regionale.”

“Occorre tener conto peraltro dei tempi del lockdown, ma anche della necessita’ di impedire l’allungamento delle liste di attesa e al tempo stesso evitare il ricorso alla mobilita’ passiva, atteso che nella nuova fase sarebbe comunque auspicabile evitare spostamenti interregionali. Ritengo quindi necessario sostenere la progettualita’ delle coppie italiane non piu’ giovanissime, attribuendo alle nascite il valore che meritano e il ruolo di rilancio della societa’”, conclude Simeone.