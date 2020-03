Sindaca Ciampino: complimenti a farmacie comunali

Roma – “Faccio i complimenti alle nostre farmacie comunali, a tutti i dipendenti e alla nostra partecipata ASP, per la professionalita’ con la quale stanno gestendo il servizio di consegna a domicilio dei farmaci. Nonostante le oggettive difficolta’ del momento e la necessita’ di attivare un servizio complesso in brevissimo tempo, la risposta da parte dei cittadini e’ stata ampia e unanimemente positiva. Per questo motivo sto facendo in modo che tale servizio, destinato alle persone anziane e non autosufficienti, possa continuare anche finita l’emergenza”. Lo ha dichiarato la sindaca del Comune di Ciampino, Daniela Ballico, a proposito della consegna a domicilio dei farmaci da parte delle farmacie comunali di Ciampino. “Sono fermamente convinta- ha concluso- che l’emergenza debba diventare esperienza e poi concretezza. I cittadini dovranno poter uscire da questa situazione con un servizio in piu’ e piu’ certezze. Questo e’ il mio impegno da Sindaco”.