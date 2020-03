Sindacati AMA: usciamo da Comitato di Sicurezza

Roma – Cgil, Cisl e Fiadel hanno emesso un comunicato relativo alla situazione dell’AMA.

“Dopo le ennesime 4 ore di vuote parole, abbiamo deciso di abbandonare il Comitato sull’applicazione e la verifica delle misure di contenimento del Coronavirus in Ama”.

“Queste videoconferenze non possono diventare strumento per giustificare l’assenza dell’azienda- spiegano- Dopo avere preteso per iscritto le domande da porre al tavolo, la direzione Ama si e’ presentata con zero risposte, mandando l’ods 63 (una inutile sequenza di decisioni rimandate) a riunione appena iniziata. Non vogliono tutelare chi lavora ma solo se stessi”.