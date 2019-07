Sindacati: conti in ordine cosa positiva, ora bisogna fare assunzioni straordinarie

Roma – “Bene che i conti della Sanita’ regionale siano in ordine e bene che si stia preparando l’uscita da un commissariamento lunghissimo come annunciato dall’assessore regionale alla Sanita’ Alessio D’Amato e come confermato dalla Corte dei Conti del Lazio. Ma i numeri devono andare di pari passo con la realta’ percepita e vissuta dai 40mila dipendenti del Ssr, dai 25mila della sanita’ privata e dai milioni di cittadini che ogni giorno si rivolgono alle strutture sanitarie laziali per la cura e l’assistenza. Su questo c’e’ moltissimo da fare”. Cosi’ in una nota Natale Di Cola, Roberto Chierchia e Sandro Bernardini, segretari generali di Fp Cgil Roma e Lazio, Cisl Fp Lazio e Uil Fpl Roma e Lazio dopo l’annuncio dell’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio e in attesa del tavolo di verifica del Mef e del ministero della Salute che decidera’, il prossimo 30 luglio, sull’eventuale fine del commissariamento. “Basta alle cure lacrime e sangue che hanno pesato enormemente sui lavoratori e sulla qualita’ dei servizi- proseguono i segretari regionali di categoria- su assunzioni, stabilizzazioni, valorizzazione delle professionalita’ bisogna intervenire subito. A partire da un piano straordinario di assunzioni per colmare i vuoti di organico che la stessa magistratura contabile riconosce e che dal prossimo mese saranno aggravati dalle fuoriuscite di quota 100 che entreranno a regime anche nel lavoro pubblico. Cosi’ come bisogna intervenire sui contratti della sanita’ privata accreditata fermi da 12 anni, sulla gestione degli accreditamenti e dei requisiti organizzativi. Serve un vero cambio di passo: dalla china dell’emergenza al percorso verso l’eccellenza. E questo si realizza prima di tutto investendo nelle persone e cominciando a prevedere, come avviene da anni nelle regioni cosiddette ‘virtuose’, lo stanziamento di apposite risorse da parte della regione per il personale e per l’innovazione organizzativa”.