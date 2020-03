Sindacati: contro licenziamenti domani sotto Montecitorio

Roma – “Oggi l’incontro con le lavoratrici e i lavoratori del territorio. Domani, dalle 14 alle 18, Filcams Cgil Roma Lazio, Fisascat Cisl Roma Capitale e Rieti e Uiltrasporti Roma e Lazio in protesta contro una serie di decisioni inammissibili. Domani, dalle ore 14 alle ore 18, saremo in piazza Montecitorio per protestare contro una situazione inaccettabile che riguarda, nel Lazio, 1.024 famiglie: questo e’ il numero di lavoratrici e lavoratori impegnati negli appalti di pulizia, ausiliarato e decoro delle scuole statali sul territorio che da ieri, l’1 marzo, sono senza lavoro e senza reddito, esclusi in questa fase dal processo di internalizzazione del servizio previsto dal Miur. Oltre mille persone che non possono, e non devono, restare invisibili”.

Cosi’ Luca Battistini, della Filcams Cgil Roma Lazio, Sara Imperatori, della Fisascat Cisl di Roma Capitale e Rieti e la Uiltrasporti Roma e Lazio, aggiungendo che “l’amarezza e la preoccupazione sono altissime. Non e’ credibile che le istituzioni continuino a restare sorde al richiamo di migliaia di persone, e che 4mila lavoratori sul territorio nazionale, di cui piu’ di mille nel Lazio, siano ‘licenziati dallo Stato’. Continueremo a restare al loro fianco senza arretrare di un millimetro: come abbiamo dichiarato dall’inizio, nessuno deve restare indietro. Nessuno deve restare escluso. Nessuno deve restare senza diritti, tutele e lavoro. Non ci arrenderemo finche’ la voce dei lavoratori non sara’ ascoltata”.