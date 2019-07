Sindacati: creata Ama ‘war room’, ogni otto ore report su flussi

Roma – “E’ stata istituita in Ama una ‘war room’ che ogni otto ore fornira’ anche ai sindacati l’andamento sui flussi dei rifiuti, lo stesso report che viene inviato al sindaco in modo che vi sia trasparenza in citta’ e capire se stiamo superando l’emergenza o se siamo ancora dentro queste criticita’”. Lo ha annunciato il segretario della Fp Cgil di Roma e Lazio, Natale Di Cola, al termine del tavolo in Campidoglio che ha sancito la nascita della cabina di regia Comune-Ama-sindacati sul decoro di Roma e la riorganizzazione del lavoro per la pulizia della citta’. “Nel pomeriggio avremo i dati e li comunicheremo, il nostro obiettivo e’ che ci siano gli sbocchi perche’ permettono all’azienda di lavorare bene e pulire la citta’- ha aggiunto Di Cola- La prima emergenza e’ togliere i rifiuti dalla strada”. Piu’ in generale “abbiamo chiesto all’amministrazione di avere garanzie sulla gestione dei flussi e certezze sia sulla solidita’ finanziaria che sul futuro di Ama”, ha proseguito Di Cola. Sul bilancio la presidente di Ama, Luisa Melara, ha voluto ufficialmente smentire delle informazioni di stampa che parlavano di un rischio di svalutazione di circa 170 milioni di crediti della municipale ma di competenza della gestione commissariale: “Nelle prossime settimane- riporta Di Cola- ci sara’ un incontro per capire quali sono i problemi finanziari. Sono state smentite alcune notizie che circolavano sui temi del bilancio”.