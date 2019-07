Sindacati: fortemente voluto accordo su decoro, inutile litigare

Roma – “Questo e’ un accordo fortemente voluto da noi perche’ in questo momento non serve litigare ma trovare soluzioni e pulire bene la citta’, il che avrebbe due conseguenze positive, sia per i cittadini che per gli operatori che non lavorano in condizioni decorose”. Cosi’ il segretario Fp Cgil di Roma e Lazio, Natale Di Cola, dopo l’istituzione della cabina di regia Comune-Ama-sindacati sul decoro di Roma e la riorganizzazione del lavoro per la pulizia della citta’. “Con questo patto- ha aggiunto Marino Masucci, segretario della Fit Cisl del Lazio, c’e’ la possibilita’ di iniziare un percorso di condivisione e partecipazione di tutti alla soluzione del problema dei rifiuti a Roma”.