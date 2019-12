Sindacati: con Regione Lazio accodo firmato, nuovo modello per servizi

Roma – “Firmato il protocollo d’intesa tra la Regione Lazio e Cgil Roma e Lazio Cisl Lazio Uil Lazio e le categorie della Funzione Pubblica di Cgil, Cisl e Uil per l’istituzione, ai sensi dell’articolo 54 dello statuto della Regione Lazio (legge regionale 1/2008), dell’agenzia Spazio Lavoro che si occupera’ dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro. Con l’accordo si valorizza la professionalita’ del personale dei centri per l’impiego della Regione e si da’ una risposta alle esigenze delle persone, delle imprese e del territorio. Sindacati e Regione vogliono realizzare una serie di azioni concrete per integrare efficientemente politiche attive del lavoro, formazione, azioni per lo sviluppo e competitivita’ delle imprese. Strumenti attraverso i quali si possono dare risposte serie e sviluppare azioni di carattere sociale per sostenere lo sviluppo delle persone e del territorio. Il protocollo prevede, a tal proposito, tavoli di confronto sui temi oggetto dell’accordo primo fra tutti la gestione dei servizi per il lavoro e le politiche attive”. Lo scrivono in una nota le sigle sindacali di Cgil, Cisl e Uil di Roma e del Lazio.