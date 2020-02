Sindacati: servizio Oepa, sì a reinternalizzazione

Roma – “Si e’ svolto in data odierna, alla presenza dell’Assessore con delega al personale di Roma Capitale, Antonio De Santis, un importante incontro relativo alla reinternalizzazione del servizio OEPA”. Lo dichiarano in una nota unitaria FP Cgil Roma e Lazio, Cisl FP Roma Capitale e Rieti e Uil FPL Roma e Lazio. “Cgil, Cisl e Uil- prosegue la nota delle sigle sindacali- che hanno da sempre avuto come obiettivo la reinternalizzazione di tutti i servizi pubblici attualmente esternalizzati, OEPA compreso, hanno sottolineato la propria disponibilita’ all’avvio di tale processo esclusivamente qualora venga garantita la continuita’ lavorativa per i circa 3.000 operatori impiegati. In questo senso abbiamo convenuto con l’Amministrazione la necessita’ di un intervento del Governo, attraverso un provvedimento ad hoc che possa garantire quello che e’ un presupposto indispensabile per il percorso di reinternalizzazione”. “È stata inoltre ribadita- sottolineano CGIL, CISL e UIL- la necessita’ di proseguire il confronto sul tavolo OEPA legato al bando unico, al fine di superare le ormai note difficolta’ legate al regolamento comunale, alla clausola sociale e alle risorse per l’adeguamento del contratto”.