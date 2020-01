Sindacati si rivolgono ad Atac: garanzie per posti addetti pulizie

Roma – “Abbiamo appreso dagli organi di stampa, della richiesta di commissariamento su un contratto di pulizia fra Atac e un fornitore, presentata al prefetto dall’azienda dei Trasporti e che la stessa ha confermato attraverso una nota ufficiale. Dichiariamo forte preoccupazione per le motivazioni che avrebbero fatto aprire l’istruttoria per commissariare il contratto della commessa, avvenuta a seguito di un’interdittiva antimafia”.

“Abbiamo da subito richiesto di attivare all’assessorato alla Citta’ in Movimento di Roma Capitale, un tavolo di confronto congiuntamente ad Atac per avere la certezza della continuita’ occupazionale e salariale per tutte le lavoratrici e i lavoratori delle pulizie, che ad oggi, svolgono tutti i giorni e con impegno un lavoro rilevante ed essenziale per il corretto funzionamento del Trasporto Pubblico nella citta’ di Roma”.

“Chiediamo che l’incontro richiesto avvenga nel piu’ breve tempo possibile e che l’assessore Linda Meleo possa svolgere un ruolo attivo e risolutivo col fine di dare certezza e tranquillita’ a tutti i lavoratori coinvolti e alle proprie famiglie”. Lo scrivono in una nota Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltrasporti di Roma e del Lazio.