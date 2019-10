Sindacati: siamo solidali con agenti Polfer aggrediti a Termini

Roma – “Solidarieta’ e vicinanza agli agenti della Polizia Ferroviaria aggrediti”. E’ quanto esprime la Fit-Cisl, in merito a quanto successo ieri alla stazione di Roma Termini. “Continuiamo a ripetere- prosegue la Federazione dei trasporti cislina- che le stazioni ferroviarie sono ormai terra di frontiera e non capiamo perche’ in tutte le stazioni non siano previsti sistemi severi di controllo degli accessi che invece sono attuati solo in alcune grandi stazioni. Pensiamo non solo a quanto successo ieri, quando grazie alla professionalita’ e l’addestramento degli agenti della polizia ferroviaria si e’ evitato il peggio, ma anche a quanto sarebbe potuto succedere. Il fenomeno va preso nella giusta considerazione. Si tratta della sicurezza di tutti, essendo le stazioni, ma anche i treni e gli autobus, luoghi pubblici. Ferrovieri e autoferrotramvieri hanno diritto di lavorare senza avere paura di essere aggrediti, cosi’ come gli utenti di viaggiare in sicurezza. Torniamo a chiedere ai Ministeri competenti, ovvero Trasporti, Lavoro e Interni, di riceverci per riprendere i confronti avviati in precedenza e per ricercare insieme tutte le soluzioni piu’ idonee per porre fine al fenomeno delle aggressioni”.