Sindacati: su fase 2 va aperto confronto, troppe incertezze

Roma – “Mancano pochi giorni all’avvio della cosiddetta ‘Fase 2′ ma sono ancora troppe le incertezze sulle misure che verranno messe in atto dalla Regione e soprattutto dal Comune per evitare una falsa ri-partenza nella nostra Regione. Siamo tutti consapevoli che la situazione sanitaria legata al covid19 rimane critica e’ un nuovo aumento dei casi sarebbe devastante in particolare della Capitale.Siamo sempre piu’ convinti che bisogna fare ogni sforzo per permettere una ripresa delle attivita’ in sicurezza per i lavoratori e i cittadini.”

“Ci aspettiamo che dopo l’incontro di oggi pomeriggio tra Comune, Prefettura e Regione in cui e’ necessario si faccia finalmente chiarezza su quali saranno le azioni messe in campo su mobilita’, orari degli esercizi commerciali, organizzazione dei servizi pubblici locali, si apra un confronto complessivo con tutte le forze sociali e produttive. Ripensare i tempi di vita e le reti delle nostre citta’, le modalita’ di erogazione e di fruizione dei servizi e’ la precondizione per immaginare la ripresa delle attivita’ e della socialita’ delle nostre comunita’.”

“Servono piani e crono programmi con numeri chiari e prospettive di sviluppo certe se si vuole progettare anche una vera ripresa economica. Le istituzioni ascoltino le nostre proposte per programmare in sicurezza la ripartenza, a partire dal primo step del 4 Maggio, e iniziare a costruire la ‘nuova normalita” che ci aspettera’ quando avremo superato la fase piu’ acuta dell’epidemia. Bisogna far presto e bene dare indicazioni chiare e certezze a lavoratori e cittadini.”

“Il grado di incertezze e la mancanza di piani chiari che ancora registriamo aumentano le nostre preoccupazioni. I cittadini del Lazio in questi mesi hanno dimostrato grande senso civico rispettando diligentemente le varie disposizioni nazionali, regionali e comunali, i lavoratori a partire da quelli direttamente coinvolti nel mantenimento dei servizi essenziali hanno permesso ai nostri territori di affrontare questa grave emergenza, adesso per non vanificare gli sforzi fatti fino ad ora serve un grande senso di responsabilita’ da parte di tutti”. Cosi’ in un comunicato Cgil Roma e Lazio, Cisl Lazio e Cisl Roma Capitale Rieti, Uil Lazio.