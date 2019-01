Sindacati: tolte nostre bandiere da Policlinico Umberto I

Roma – “Qualcuno ha staccato le bandiere dal luogo in cui abbiamo fatto l’assemblea all’interno del Policlinico Umberto I. Questa e’ democrazia? Non sappiamo chi sia stato, o meglio lo immaginiamo, ma sicuramente chi e’ l’esecutore che lo ha fatto fare si’, e questo qualcuno non merita il rispetto di tutti noi, perche’ chi non rispetta il ruolo e la funzione del sindacato adottando queste modalita’ becere non rispetta i lavoratori, i sindacati, la struttura. Vergogna”. Lo fanno sapere, in una nota, Fp Cgil Roma e Lazio, Cisl Fp Roma e Lazio e Uil Fpl Lazio.