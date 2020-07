Sindaco Ciampino: serve elenco Paesi elevata presenza virus

Roma – Esterino Montino, sindaco di Fiumicino, e’ intervenuto ai microfoni della trasmissione ‘Cosa succede in citta” condotta da Emanuela Valente su Radio Cusano Campus. Dopo il blocco dei voli dal Bangladesh, i cittadini bengalesi provano ad arrivare attraverso voli con scalo dal Qatar.

“I cittadini che venivano dal Bangladesh sono stati tutti rimpatriati senza neanche scendere dall’aereo- ha affermato Montino- Mi dispiace per chi ha viaggiato, pero’ se non avessimo preso quella decisione sarebbe stato un vero problema. Entrare cosi’ nel Paese senza alcun controllo preventivo alla partenza, tutti i problemi si scaricano sul nostro territorio. Oggi c’e’ un provvedimento ulteriore da parte dell’Enac, per fare in modo che nessun cittadino del Bangladesh possa partire da altri Paesi per arrivare in Italia. Non e’ che ce l’abbiamo con la comunita’ bengalese, il problema e’ che quella comunita’ ha un’esposizione pandemica estremamente elevata.”

“Il problema pero’ non e’ solo il Bangladesh, ci sono anche altri Paesi che hanno focolai molto elevati e che creano molti problemi. Bisogna fare un elenco di Paesi che hanno un elevata presenza del virus e fare gli stessi provvedimenti fatti nei confronti del Bangladesh. Il lavoro non e’ finito, e’ appena iniziato. Ci sono ad esempio alcune aree degli Usa che hanno problemi molto seri. Non sta a me fare l’elenco, pero’ chiediamo piu’ tutele perche’ l’aeroporto di Fiumicino e’ l’hub intercontinentale dell’Italia.”

“I casi iniziali hanno riguardato gli equipaggi o gli avventori delle navi da crociera e anche li’ c’erano buchi evidenti nel sistema di controlli, che siamo riusciti a colmare. Adesso si e’ riaperto il problema sul traffico aeroportuale in entrate. In Italia stiamo uscendo dalle misure restrittive per l’emergenza Covid e non vorremmo rientrarci per colpa di chi viene dall’estero”.

Sulla polemica della Lega riguardo la scelta dell’hotel Hilton per la quarantena dei bengalesi positivi. “E’ stato scelto l’hotel piu’ vicino nell’emergenza, e’ una cosa provvisoria. Puo’ darsi che al partito di Salvini sarebbe piaciuto che questi fossero andati liberi in giro per la citta’ ad infettare altre persone”. Sulla possibile candidatura di Monica Cirinna’ a sindaco di Roma. “Non vi dico se e’ vero, vi lascio il dubbio” ha affermato Montino, non smentendo le voci su una candidatura di sua moglie.