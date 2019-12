Sindaco Civitavecchia: Raggi dimostra di non saper gestire il problema

Roma – “Sul campo Virginia Raggi ha dimostrato di non essere in grado di gestire il problema”. Cosi’ il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, poco prima di salire in Campidoglio dove, insieme ad altre decine di sindaci dei Comuni delle province di Roma e Frosinone, partecipera’ alla seduta straordinaria dell’Assemblea capitolina sul tema dei rifiuti di Roma. I sindaci chiedono alla Raggi di individuare nei confini di Roma Capitale la nuova discarica e di non esportare piu’ i rifiuti della Citta’ eterna nelle discariche dei loro territori. “Siamo qui con gli altri sindaci perche’ non vogliamo si ripetano situazioni di questo genere- ha aggiunto- Peraltro c’e’ una ordinanza del governatore Nicola Zingaretti che prevede dal 15 dicembre al 15 gennaio l’utilizzo delle discariche del comprensorio (di Civitavecchia, ndr) e della provincia di Roma, e lo riteniamo inaccettabile”.