Sindaco Colleferro: vittoria della comunità con chiusura discarica

Colleferro (Rm) – “La discarica piu’ grande del Lazio dopo Malagrotta, quella di Colleferro, aveva bisogno di un punto, di dire finalmente la parola fine. La parola fine non la dice solo il sindaco, ma tutta la comunita’ di Colleferro e tutte le comunita’ della Valle del Sacco, uno dei posti piu’ belli d’Italia, ma anche dei piu’ inquinati, prima dall’economia industriale del dopoguerra e poi dall’economia dell’immondizia, che purtroppo per trent’anni ci ha messo in ginocchio”. Cosi’ il sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna, all’agenzia Dire, a margine della cerimonia ufficiale di chiusura della discarica di Colle Fagiolara.

“Una vittoria delle comunita’, dei sindaci, delle associazioni, della democrazia e della partecipazione dal basso”, la definisce il primo cittadino dal palco durante la cerimonia, “dedicata anche alla memoria di Giuseppe Sinibaldi”, l’operaio morto nell’impianto il 9 novembre scorso. “Non ci saranno altre proroghe, altre emergenze, altra immondizia da seppellire. Ci sara’ il lavoro di questi operai a cui va il nostro saluto e la nostra stima, che saranno i custodi del mostro e che dovranno domarlo per trent’anni, sotto il controllo attento del Comune di Colleferro. La giornata di oggi- continua- e’ stata la Caporetto dell’economia dell’immondizia. Cultura, economia circolare, logistica e spazio saranno le parole ed il caglio della ricostruzione”.

“Ho voluto invitare la cittadinanza e i sindaci alla chiusura della discarica di Colleferro- aggiunge alla Dire il primo cittadino- perche’ si condividesse il piu’ possibile un grandissimo errore che la nostra comunita’ ha fatto nel passato e perche’ da questo errore si impari per non ripeterlo piu’. Il nostro compito e’ quello di mettere in comunione l’uomo rispetto alla natura molto bella e ricca in questo territorio, che pure abbiamo violentato per quasi un secolo”.

“Da oggi- spiega- inizia quello che per anni abbiamo aspettato, cioe’ il post mortem: la copertura dell’invaso con il terreno vegetale e la messa a dimora delle alberature. Questa e’ un’operazione a cui nessuno credeva, per la quale si pensava non ci fossero i fondi. Invece ci sono i fondi di Lazio Ambiente e della Regione Lazio”. Le operazioni “saranno avviate da Lazio Ambiente”, chiarisce il sindaco, che pero’ precisa: “Valuteremo se farlo direttamente come Comune nei prossimi anni. Durera’ 26 anni, uno per ogni anno in cui la discarica e’ stata aperta”. Due le operazioni che andranno fatte continuamente: “la captazione del biogas e del percolato, due materiali molto pericolosi qualora non vengano captati quotidianamente”.