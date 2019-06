Sindaco eroe: in Aula minuto di raccoglimento per Crestini

Roma – L’Assemblea capitolina in apertura della seduta di oggi ha osservato un minuto di silenzio in memoria di Emanuele Crestini, il sindaco di Rocca di Papa deceduto alcuni giorni fa dopo oltre una settimana passata in terapia intensiva in seguito alle ustioni e alle ferite riportate dopo il crollo della facciata del palazzo del Comune.

Crestini, ribattezzato ‘il sindaco eroe’, aveva messo a repentaglio la propria vita per aiutare alcuni dipendenti comunali a lasciare il palazzo dopo la fuga di gas che aveva causato l’esplosione della facciata. A chiedere il raccoglimento dell’Aula romana e’ stata Teresa Zotta, vicesindaco della Citta’ metropolitana di Roma e consigliera capitolina del M5S.