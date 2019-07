Sindaco Pomezia: su rifiuti sollecito Regione per programmazione

Roma – “La gestione dei rifiuti a Roma e nel Lazio e’ da affrontare seriamente. Dal 2012 attendiamo dalla Regione Lazio un piano dei rifiuti organico e aggiornato capace di sopperire alle necessita’ dei territori senza lasciare all’iniziativa privata la creazione, a macchia di leopardo, di punti di trattamento o discariche. L’emergenza che vede ora protagonista Roma Capitale coinvolge in minima parte anche Pomezia. Mi sono confrontato con i responsabili dell’impianto Ecosystem interessati dall’ordinanza di Zingaretti: mi hanno confermato che a Pomezia arrivano circa 5-6 camion al giorno di rifiuti esclusivamente da raccolta differenziata porta a porta. Una quantita’ minima che l’impianto accoglie per procedere al trattamento e poi indirizzare al di fuori dei confini comunali perche’, Pomezia stessa, nonostante gli ottimi risultati nella raccolta differenziata, non e’ autosufficiente e deve chiudere il ciclo dei rifiuti in altre aree. Sollecito la Regione affinche’ proceda celermente a una programmazione che consenta ai Comuni di chiudere il ciclo dei rifiuti lavorando in sinergia con tutti i livelli istituzionali”. Cosi’, in una nota, il sindaco di Pomezia, Adriano Zuccala’.