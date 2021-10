Sinistra Civica Ecologista: domani a Tor Bella Monaca prima uscita gruppo capitolino

Roma – “Primo appuntamento in periferia, nella zona popolare di Tor Bella Monaca nel Municipio VI, per i neo eletti di sinistra civica ecologista in Campidoglio.”

“Domani alle ore 12 i consiglieri comunali Alessandro Luparelli e Michela Cicculli visiteranno la libreria Booklet Le Torri, presidio socio-culturale del municipio VI, unico municipio non vinto dal centrosinistra. Alla visita parteciperanno anche il presidente del Municipio Roma VIII Amedeo Ciaccheri e l’eurodeputato Massimiliano Smeriglio”. Così in un comunicato il coordinamento di Sinistra Civica Ecologista.