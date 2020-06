Sinistra Italiana: Cinema America è bene comune da salvaguardare

Roma – “Se c’e’ una cosa di cui abbiamo bisogno tanto piu’ oggi e’ ritrovare la socialita’ e di farlo gratuitamente perche’ la situazione economica e’ di crisi profonda. Quindi sarebbe incomprensibile e inaccettabile che l’esperienze delle arene dei giovani del Cinema America dovessero chiudere per insensibilita’ di chi distribuisce i film. In questo momento ogni ente ed Istituzione dovrebbe avere lo sguardo piu’ lungo del proprio portafoglio. L’augurio e’ di tornare ad affollare le piazze di Roma in nome dello spettacolo e della cultura. Ne abbiamo bisogno sempre, ma oggi ancora di piu'”. Cosi’ Adriano Labbucci, segretario di Sinistra Italiana Roma area metropolitana.