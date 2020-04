Sir: Orneli conferma volontà concertazione fase 2

Roma – “Il confronto in videoconferenza, tra Sistema Impresa Roma rappresentata dal presidente Francesco Pasquali, affiancato dal vicepresidente Confederale Bellino Elio Panza, e l’assessore allo Sviluppo economico, Commercio e Artigianato, Start-up e Innovazione della Regione Lazio, Paolo Orneli, ha evidenziato la volonta’ concreta dell’amministrazione regionale di concertare la Fase2 per la ripresa delle attivita’ economiche a seguito dell’emergenza sanitaria, con gli attori sociali. Sistema Impresa Roma ha, pertanto, illustrato il Progetto che la Confederazione Sistema Impresa, con specifico riguardo alla Fase2, intende realizzare”. E’ quanto si legge in una nota.

“L’assessore ha quindi rappresentato una ricognizione delle misure messe in campo e dei provvedimenti in via di approvazione. Dal connubio delle rispettive volonta’ sono emerse le diverse forme di collaborazione che potranno essere attuate attraverso la sinergia degli strumenti di cui dispone il nostro sistema confederale, tra i quali il Fondo Interprofessionale nazionale per la formazione continua Formazienda, l’Ente Bilaterale Nazionale del Terziario EBITEN e il Fondo di Assistenza Sanitaria F.AS.S. Sistema Impresa Roma ha accolto, con grande favore, l’intenzione della Regione Lazio di snellire le procedure burocratiche che rischiano di rallentare la ripresa economica. Un’iniziativa, questa, che l’Associazione sosterra’ con proposte concrete. All’assessore- conclude la nota Sir- vanno i ringraziamenti per il confronto costruttivo e per l’intenzione manifestata di sostenere, tra l’altro, la partecipazione di Sistema Impresa Roma al tavolo sul partenariato per la programmazione 2021-2027”.