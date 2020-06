Smeriglio: a chi vive scuola tutti i giorni restituiamo protagonismo

Roma – “Oggi sono scese persone in 60 piazze in giro per l’Italia. Studenti, genitori, insegnanti, operatori. Il mondo della scuola chiede di essere ascoltato, e io penso che il Governo debba farlo col massimo dell’attenzione. Al netto delle polemiche sulle linee guida e degli altri elementi ancora sfumati c’e’ un tema centrale di prospettiva, di orizzonte. Dall’inizio dell’emergenza Covid la scuola e’ rimasta marginale nel dibattito pubblico, e questo deve necessariamente cambiare. Reinventiamo insieme modalita’, orari, disponibilita’. Facciamolo aperti all’ascolto, restituendo protagonismo a chi la scuola la vive tutti i giorni”. Cosi’ in un comunicato Massimiliano Smeriglio, eurodeputato indipendente eletto nelle liste del Pd.