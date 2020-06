Smeriglio: al posto di Raggi sarei molto cauto a decidere su vicenda

Roma – In Assemblea Capitolina, dopo anni di lavoro e una vicenda giudiziaria ancora aperta, sta per arrivare lo stadio della Roma. Massimiliano Smeriglio, eurodeputato indipendente del Pd e tra gli ideatori del soggetto civico di sinistra ‘Liberare Roma’, nel corso di un’intervista all’agenzia Dire predica cautela: “E’ una vicenda molto complicata, con implicazioni di varia natura, tra cui anche quelle giudiziarie penali. La Roma ha bisogno di uno stadio, ma oggi sarei molto cauto a decidere. Se fossi amico della Raggi non le consiglierei di investire le sue ultime fiches su questa partita, che e’ di una complicatezza unica”.

Secondo l’ex vicepresidente della Regione Lazio “non basta una mossa a sorpresa per ribaltare un giudizio che si e’ consolidato nella testa dei romani rispetto alla sua esperienza da sindaca. Servirebbe un lavoro su piu’ fronti e non cavalcare propagandisticamente l’eventuale sgombero di Casapound (che non dipende da lei) ne’ una vicenda, quella dello stadio, nata in un modo, finita in un altro e con questioni ancora appese di grande delicatezza amministrativa, giudiziaria, penale, ambientale e trasportistica. Una vicenda nata come promettente per Roma e che nel corso del tempo ha assunto altre caratteristiche”.

Per questo “serve cautela e poi chi governera’ la citta’ dovra’ verificare se esistono le condizioni, perche’ si e’ dipanata la matassa, oppure no per portare avanti questo processo. Consiglierei cautela e orecchie attente a tutto quello che si muove intorno, perche’ non e’ solo un problema procedurale, visto che attorno alla vicenda stadio e’ successo di tutto”.