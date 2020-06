Smeriglio: collaboro con Fioramonti per esperienze civiche in Italia

Roma – “Se ci saranno delle fuoriuscite dal M5S di personalita’ che si collocano culturalmente e in maniera stabile nel campo progressista ed ecologista di sinistra sara’ una novita’ da valutare. Tutti i giorni collaboro con l’ex ministro Lorenzo Fioramonti, persona con chiara impronta progressista, e stiamo ragionando insieme per costruire una piattaforma che metta insieme esperienze civiche in tutta Italia. Ma lo vedremo cammin facendo”. Lo ha detto Massimiliano Smeriglio, eurodeputato indipendente del Pd e tra gli ideatori del soggetto civico di sinistra ‘Liberare Roma’, nel corso di un’intervista all’agenzia Dire. “Anche nel 5 Stelle finalmente e’ arrivata l’eta’ adulta- ha aggiunto- Si parla di deroghe al secondo mandato e hanno capito che la politica e’ piu’ complicata di come appare nei blog”.