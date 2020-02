Smeriglio: Garbatella è resistenza e rinascita

Roma – “Saro’ presente oggi ai festeggiamenti di Garbatella 100. Entusiasta di un anniversario cosi’ importante per la nostra comunita’ e del lavoro svolto dal Presidente del Municipio VIII Amedeo Ciaccheri per arrivare al meglio a questo appuntamento con la storia. Ricorrenze come questa aiutano a rilanciare il senso di appartenenza e l’orgoglio di una comunita’ coesa, che nel corso di un secolo di storia ha attraversato con coraggio molti momenti bui. Garbatella e’ stato un luogo di Resistenza e rinascita, e la sua vivacita’ culturale di oggi affonda le radici nella sua tradizione aperta e popolare. Un bel compleanno, da festeggiare insieme”. Cosi’ in una nota Massimiliano Smeriglio, eurodeputato indipendente eletto nelle liste del Partito Democratico.