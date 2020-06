Smeriglio: prima elezioni va incardinato discorso poteri in Parlamento

Roma – “Su Roma, e su questo ha ragione Giorgia Meloni, c’e’ un problema strutturale e non di poteri autocratici. Su questo si deve fare un lavoro trasversale in Parlamento e sarebbe il caso di incardinarlo prima delle elezioni, affinche’ chiunque vincera’ potra’ usufruire di un’opportunita’ vera. Perche’ cio’ che non deve assolutamente accadere e’ che chiunque vincera’ le elezioni a Roma sia ancora in una dimensione irrisolta”. Lo ha detto in un’intervista all’agenzia Dire Massimiliano Smeriglio, eurodeputato indipendente del Pd e tra gli ideatori del soggetto civico di sinistra ‘Liberare Roma’.

“Mi battero’ fino all’ultima goccia di sangue per riportare il centrosinistra in Campidoglio, faremo una battaglia campale, ma se i cittadini dovessero scegliere altri, sono convinto che questi dovranno avere l’opportunita’ di governare- ha aggiunto Smeriglio- Perche’ altri cinque anni di disastri, manchevolezze e vuoti Roma non puo’ permetterseli: abbiamo gia’ dato, 12 anni possono bastare”.