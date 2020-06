Smeriglio: Sassoli e Gualtieri nomi da Coppa Campioni, ma già impegnati

Roma – Tra i (pochi) nomi che circolano per il prossimo candidato sindaco di Roma per il centrosinistra ci sono quelli di Roberto Gualtieri, attuale ministro dell’Economia, e David Sassoli, attuale presidente dell’Europarlamento. Nel corso di un’intervista all’agenzia Dire, Massimiliano Smeriglio, eurodeputato indipendente del Pd e tra gli ideatori del soggetto civico di sinistra ‘Liberare Roma’ li ha definiti “personalita’ da Coppa dei Campioni, ma uno e’ impegnato in un compito di grande autorevolezza mondiale, come Sassoli, e Gualtieri fa il ministro dell’Economia. E’ una scelta individuale, una persona si deve mettere allo specchio e dire ‘Faccio questa scelta per la mia comunita”, ma e’ anche comprensibile che una persona voglia onorare l’incarico che gli e’ stato affidato. Non e’ che se non faranno il candidato sindaco vorra’ dire che non vogliono bene a Roma, reputeranno di avere preso impegni che devono portare a compimento”.