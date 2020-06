Smeriglio: statuto speciale necessario, Roma non può avere stessi poteri Zagarolo

Roma – “Non esiste al mondo una Capitale che non abbia poteri distinti rispetto a quelli del Comune di Zagarolo, con tutto il rispetto per questa bellissima cittadina. Servono poteri legislativo e risorse, anche per il carico di funzioni che Roma ha su di se’, dai ministeri alla Santa Sede fino alle manifestazioni nazionali. Serve uno statuto speciale, come avviene in tutte le Capitali del mondo”. Lo ha detto Massimiliano Smeriglio, eurodeputato indipendente del Pd e tra gli ideatori del soggetto civico di sinistra ‘Liberare Roma’, nel corso di un’intervista all’agenzia Dire a un anno dalle prossime elezioni comunali nella Capitale.

“Per me e’ una priorita’ assoluta mettere mano al livello di governance e alle risorse per Roma. Purtroppo non e’ cosi’ per tutti, la sindaca non ha scelto questo come profilo centrale su cui dare battaglia- ha spiegato Smeriglio- Al di la’ di qualche dichiarazione generica, non c’e’ stato un corpo a corpo con il Governo nazionale. Se la figura principale della citta’ non ha messo questo tema al centro e’ complicato che possano farlo le opposizioni. Questo e’ il tema, anche per invogliare personalita’ competenti e capaci ad assumere il ruolo di sindaco”.

Poteri speciali e fondi sono “la garanzia delle garanzie per avere, al di la’ del florilegio di nomi, persone di grandissima capacita’ e spessore. Bisognera’ aggiustare la macchina, non puoi dire a chi guida una Ferrari di montare su una vecchia Cinquecento e pure senza benzina. Si puo’ chiedere tanto ma non troppo alle personalita’ che tutte le forze politiche saranno in grado di individuare. Non e’ bastato aggiungere, negli anni di Alemanno, la scritta ‘Capitale’ sulle macchine della Polizia municipale. Quella era un’allusione, la realta’ e’ che anche in quella fase siamo rimasti nel guado”.