Smeriglio: vicinanza a Raggi dopo aggressione

Roma – “Esprimo la mia vicinanza alla Sindaca Virginia Raggi, che oggi ad Ostia e’ stata vittima di una vera e propria aggressione da parte di Luca Marsella, consigliere municipale di CasaPound. Nessun malcontento puo’ giustificare un comportamento coercitivo e antidemocratico come quello messo in atto. Quanto accaduto oggi in strada ad Ostia non puo’ e non deve piu’ ripetersi”. Cosi’, in una nota, Massimiliano Smeriglio, eurodeputato indipendente eletto nelle liste del Partito Democratico.