Smi Lazio: bene nuovo consiglio Omceo Roma, lavorare insieme

Roma – “I nomi sono importanti e nel nome della lista c’e’ tutto il programma di un Consiglio che vede insieme medici convenzionati, dirigenti ospedalieri e territoriali, liberi professionisti, giovani e meno giovani, ma soprattutto medici.”

“Quelli che lavorano, quelli che non pensano d’imporre le proprie idee e le proprie scelte organizzative o politiche alla maggioranza; al di la’ della ragionevolezza e spesso al di la’ della deontologia e del rispetto tra medici”. Cosi’, in una dichiarazione, Gian Marco Polselli, segretario regionale del Sindacato Medici Italiani Lazio, commenta l’affermazione della lista ‘Insieme’ per il rinnovo degli organi dell’Ordine dei medici di Roma.

“Aver dovuto votare scegliendo tra colleghi di tre liste diverse- aggiunge- in un momento di pandemia, ma in assoluta sicurezza e compostezza, e’ stato un grande successo per l’organizzazione e per l’immagine del medico; recentemente svilita e attaccata dai media e da colleghi la cui posizione e’ francamente poco comprensibile.Ma questo e’ il momento della soddisfazione e degli auguri per tutto il Direttivo”.

Lo Smi Lazio “ha sostenuto la lista sin dalla sua composizione ed e’ felice di salutare il presidente Magi, il vicepresidente De Lillo, il tesoriere Coen e il segretario Cristina Patrizi, la prima donna ad assumere un ruolo nell’esecutivo del piu’ grande Ordine dei medici d’Italia ma, soprattutto, un’amica e una compagna di strada. Cosi’ come salutiamo e ci felicitiamo con tutti i membri del Direttivo a cui auguriamo buon lavoro”.

“Lo Smi Lazio e la sua componente di Roma e provincia rimane, inoltre, disponibile a collaborare con l’Ordine di Roma che dovra’ riprendere, oltre al ruolo deontologico, anche quello di riferimento nei confronti di tutti i medici e delle altre istituzioni. Buon lavoro” conclude Polselli.